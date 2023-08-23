Подмосковье 23 августа 2023, 14:58 Участнику СВО из Сибири сделали протез в Мытищах

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Участник СВО из Сибири Илья с позывным Варта получил протез, который сделали на предприятии «Ортокосмос» в Мытищах. Мужчину ранило во время прилета кассетного боеприпаса.

С детства мужчина мечтал стать военным. Сразу после школы он поступил в военное училище. Он также попал в зону проведения СВО.

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В апреле после выполнения боевой задачи Илья вместе с сослуживцами возвращался в пункт постоянной дислокации и в дороге попал под обстрел.

«После получения ранения, после того, как чуть-чуть пришел в себя, от возникшей ситуации, первым делом, я неотложку оказал себе сам. Я сам наложил себе жгут на левую ногу. В последующем мой командир роты, когда добрался до меня, наложил жгут на другую ногу. Организовали эвакуацию», — сообщил Илья.

В этом году после прохождения лечения Илью пригласили на спортивные сборы, чтобы приобщиться к паралимпийским видам спорта. Там он и познакомился с ребятами из «Ортокосмоса».

Предприятие находится в Мытищах и производит протезы и ортезы. Компания оказывает протезно-ортопедическую помощь и поддержку военнослужащим, получившим ранения, паралимпийским спортсменам и всем, кто нуждается в протезировании.

«На сегодняшний день, если за отчетный период брать хотя бы год, то мы за этот период времени помогли уже больше сотни бойцов, получившим тяжелые увечья», — заявил главный врач-ортопед Борис Юдин.

Сотрудники «Ортокосмоса» отзываются об Илье исключительно в положительном ключе. Говорят, что несмотря ни на какие сложности, мужчина не пал духом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества», куда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения любых вопросов.

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