Участников проекта «Активное долголетие» ждут более 300 новых путешествий

В 2022 году увеличится количество экскурсионных программ для участников губернаторского проекта «Активное долголетие».

В 2022 году увеличится количество экскурсионных программ для участников губернаторского проекта «Активное долголетие». Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Как отметила вице-губернатор Московской области, к настоящему времени подготовлено около 300 дополнительных экскурсионных поездок, которые охватят более 12 тысяч человек. Экскурсии пройдут по историческим, природным, архитектурным и религиозным достопримечательностям региона. В этом году будет организовано всего 22 маршрута, из них 12 — новых.

После отмены ковидных мер в клубах «Активное долголетие» начался активный рост участников, теперь их более 135 тысяч, добавила Каклюгина.

В теплое время года наши долголеты с большой охотой участвуют в экскурсиях, такой отдых очень полюбился старшему поколению, поэтому было принято решение разнообразить маршруты и увеличить количество поездок Ирина Каклюгина.

Стать участником проекта могут мужчины старше 60 лет и женщины от 55 лет, записаться можно на портале проекта «Активное долголетие».