16 марта 2023, 14:06
Участников общественных организаций смогут избирать в молодежный парламент Подмосковья
Новый законопроект приняли в Мособлдуме в первом чтении. По нему в молодежный парламент региона смогут избираться представители общественных объединений. Об этом сообщила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.
Это позволит создать условия для включения большего числа молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь региона», — отметила она.
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Проект также обозначит порядок и сроки объявления о новом составе Московского областного молодежного парламента. Сейчас срок его полномочий составляет два года — его планируют увеличить до трех лет.
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