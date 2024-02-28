Подмосковье 28 февраля 2024, 19:19 Участников общества «Знание» наградили в Подмосковье Министерство образования МО

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Встреча министра образования Ильи Бронштейна с представителями российского общества «Знание» прошла в Министерстве образования Московской области. В ходе мероприятия наиболее активных участников наградили благодарственными письмами.

В число гостей вошли 20 человек, которые активно реализуют просветительские идеи общества «Знание» на территории Подмосковья. Это участники проектов «Знание.Лекторий», «Знание.Государство», «Знание.Герои» и многих других. В их числе ректор ГСГУ и председатель Московского областного регионального отделения российского общества «Знание» Жанна Леонова, а также директор регионального филиала Дмитрий Соловьев.

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Благодарственными письмами от министра образования региона наградили Дмитрия Балтухина, который является активным участник проекта «Знание.Государство», а также активистов проектов «Знание.Лекторий» и «Знание.Государство» Дениса Кузнецова и Татьяну Никищенко, которая координирует работу сообщества лекторов ГСГУ.

Гости также обсудили главную миссию команды «Знания» — делиться информацией с окружающими искренне и с верой в собственные слова. За прошедший год в рамках проекта провели более 350 лекций, которые охватили аудиторию в 18 тысяч человек. В планах на будущий год — привлечь еще большее количество слушателей по всему Подмосковью.

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