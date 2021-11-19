Участников Большого детского фестиваля наградят в 14 номинациях в Московском Губернском театре

Торжественная церемония закрытия IV Международного Большого детского фестиваля пройдет в Московском Губернском театре. Участники БДФ получат призы в 14 номинациях, а центральным событием станет вручение премии правительства России за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики.

Фестиваль начал свою работу 1 сентября и проходил в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Его главной идеей было собрать лучшее, что делается для детей и юношества в самых различных жанрах искусства.

В программе фестиваля были представлены 93 творческих проекта. Среди них спектакли, кино- и анимационные фильмы, цирковое шоу и детская литература. Были организованы творческие встречи, дискуссии и питчинги.

На церемонии закрытия фестиваля будут вручены призы в 14 номинациях, а также премия «Легенда театра для детей и юношества». Победителей определит независимое детско-юношеское жюри. Его членами станут дети и подростки от шести до 16 лет, юные актеры, музыканты, художники, спортсмены.

Также на церемонии закрытия вручат премию правительства России за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики.

Помимо награждения, в театре проведут дискуссию для создателей разных проекты для юной аудитории. Запланирована презентация идей творческих проектов для детей и юношества. В ходе питчинга режиссеры, художники, актеры, продюсеры, театроведы представят свои идеи профессиональному сообществу.