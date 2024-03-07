Подмосковье 07 марта 2024, 17:51 Участников «Активного долголетия» в Истре ознакомили с основами финансовой безопасности Пресс-служба Истры

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Участникам клуба «Активное долголетие» в Истре рассказали об основах финансовой грамотности, а также об актуальных вопросах пенсионного и социального обеспечения. Эксперты также поделились правилами, которые позволят не стать жертвами мошенников. Встречу посетили почти 100 человек, а для всех желающих организовали онлайн-трансляцию.

Встреча прошла в формате лекции и ситуационной игры по финансовому мошенничеству. Участникам встречи объяснили, что изменилось в пенсионном законодательстве в 2024 году и как увеличить будущую пенсию.

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«Активное взаимодействие с ведомствами, максимальное использование потенциала и опыт позволяют нам оперативно и своевременно оказывать помощь гражданам в решении возникающих вопросов, помогать в различных жизненных ситуациях», — прокомментировал управляющий ОСФР по Москве и Московской области Сергей Алещенко.

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