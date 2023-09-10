Подмосковье 10 сентября 2023, 18:14 Участником выборов в Серпухове стал 98-летний ветеран Николай Козлов Гореловский Валерий

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Ветеран Великой Отечественной войны Николай Козлов проголосовал на выборах Московской области. На избирательный участок в школе № 13 в Серпухове он пришел вместе с супругой Зоей Павловной.

«Я голосую сейчас за наших руководителей, чтобы они проявляли заботу о детях, об учениках школ и о школах с детскими садами. Чтобы строили дороги, чтобы благоустраивали наш город. Я считаю, что те, кого поддержит на выборах народ, должны ответить ему своей заботой и своей работой на благо людей», — сообщил Козлов.

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Более половины жителей Московской области приняли участие в голосовании на выборах губернатора. По данным на 15:00 общая явка на избирательные участки составила 50,78% или 2 849 645 человек.

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