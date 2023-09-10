Подмосковье 10 сентября 2023, 17:54 Участником голосования в Химках стал 98-летний ветеран Юрий Двойкин

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Ветеран Великой Отечественной войны Юрий Двойкин принял участие в голосовании на выборах Московской области. Он посетил избирательный участок № 3147 в Старых Химках. Сейчас герою 98 лет.

Двойкин создал в Химках ветеранское движение, организовывал экскурсии к местам боев, выступал перед школьниками и трудовыми коллективами.

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«В молодости всегда стремился в числе первых проголосовать. Это получалось у меня — всегда приходил на избирательный участок. Выборы для меня, конечно, важное событие», — поделился химчанин Юрий Двойкин.

Вместе с ветераном на голосование пришла депутат местного совета Инна Монастырская. Она отметила четкую работу на УИК.

В Левобережном микрорайоне депутат Наталья Каныгина проверила работу участка № 3204 в школе № 29. Народная избранница осталась ею довольна.

По данным на 15:00, явка на избирательные участки Московской области составила 50,78%. Это 2 849 645 местных жителей, которые уже сделали свой выбор.

Дистанционным электронным голосованием воспользовались 386 953 человека или 86,9% от всех зарегистрированных.

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