Участники забега в Лыткарине преодолеют 10 км по пересеченной местности | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 18:39 Поделиться Telegram

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Viber Участники забега в Лыткарине преодолеют 10 км по пересеченной местности

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В Томилинском лесопарке 11 сентября пройдет трейл, участниками которого станут спортсмены и любители активного образа жизни. Участвовать в забеге могут любители бега старше 18 лет.

На территории Томилинского лесопарка в Лыткарине трейл проводится впервые. Для любителей бега по пересеченной местности подготовили две дистанции — пять и десять километров.

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Участников трейла ждет необычная трасса с набором высоты более 300 метров и различными вариантами покрытия — асфальт, песок, грунт. Первый подъем бегуны будут преодолевать сразу на старте.

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Каждый спортсмен получит стартовый пакет с индивидуальным чипом хронометража, сувенирную продукцию от партнеров и медаль на финише.

Для бегунов оборудуют также пункты питания. Помимо соревнований, участников и гостей забега ждет праздничная концертная программа.

Стартовый пакет участники смогут получить в фан-зоне стартового городка в Лыткарине:

• 9–10 сентября, с 14:00 до 20:00;

• 11 сентября, с 8:00 до 9:30.

Программа соревнований:

• 10:45 — официальное открытие;

• 11:00 — старт участников дистанции пять километров;

• 11:20 — старт участников дистанции 10 километров;

• 13:30 — церемония награждения.

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