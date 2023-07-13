Подмосковье 13 июля 2023, 03:00 Участники трудовых студенческих отрядов Подмосковья отправились на объекты по всей стране Министерство информационных и социальных коммуникаций

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Около 800 участников трудовых студенческих отрядов отправились на объекты в разные города России. Еще 1,5 тысячи ребят присоединятся к ним в ближайшее время. Студенты трудоустроены по самым разным направлениям: от педагогики до строительства. Об этом сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

«Члены регионального движения работают на предприятиях как регионального, так и всероссийского уровня. Совсем скоро ребята отправятся в Мариуполь, где будет сформирован всероссийский студенческий строительный отряд, в задачи которого будет входить благоустройство социально-значимых объектов — детских садов и школ», — добавила Швелидзе.

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Сейчас студенты работают в Иркутске на Ковыктинском газоконденсатном месторождении, в Амурской области на базе Технологического университета, а также трудятся в детских центрах и оздоровительных лагерях Краснодарского края и Крыма. Кроме того, ребята занимаются облагораживанием территории городков на газонефтяных месторождениях в Ямало-Ненецком автономном округе.

«Наши студенты строят историю. Много лет назад наши прадеды строили БАМ, а сейчас члены движения будут строить космодром. Для молодых людей это отличный опыт, теплые воспоминания и личный вклад в развитие нашей страны», — подчеркнул руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Отмечается, что движение студенческих отрядов заработало в Подмосковье в 2020 году. За это время к нему присоединились более трех тысяч человек.

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