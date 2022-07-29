Участники трудового отряда «Чистогорье» помогли с благоустройством Солнечногорска

Трудовой отряд «Чистогорье» давно знаком всем жителям Солнечногорска. Люди уже привыкли встречать в городе подростков, которые ходят в ярких желтых футболках. Примерно по 20 человек в поселках Ржевки, Лунево, Поварово и 150 человек в центральной части округа — это вовсе не новый флешмоб, скорее, своего рода лагерь, в котором дети могут не только обрести друзей, но и заработать на карманные расходы, принося при этом пользу своему городу.

Работа, мастер-классы, выступления, лекции, друзья — все это ожидает подростков в «Чистогорье». Кроме того, каждому из них заводят трудовую книжку. Тем, кому уже не войти в отряд по возрасту, предлагают стать бригадирами.

«Я побыла в роли подчиненного, можно так сказать. Мне захотелось ощутить чувства, которые ощущает бригадир на своем рабочем месте. Поэтому у нас получился такой очень дружный, сплоченный отряд», — рассказала инструктор трудовой бригады Валерия Новичкова.

Во многом благодаря своей сплоченности отряд Валерии стал победителем фестиваля ГТО среди всех других отрядов «Чистогорья». За это на закрытие смены их наградили кубком, также грамоты выдали особо отличившимся ребятам.

«Мы понимаем, что надо приучать молодежь, во-первых, заниматься благоустройством, во-вторых помогать, ну, а в-третьих просто втягиваться в трудовую жизнь в будущем», — рассказал начальник Управления молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Солнечногорска Игорь Артамонов.

Получить свой первый рабочий опыт в этом году смогли 210 мальчиков и девочек в возрасте от 14 до 17 лет. Подобный молодежный трудовой отряд — единственный в Подмосковье. Его открыли еще в 2019 году. На закрытии четвертого сезона после вручения грамот, напутственных слов и общего фото ребят ждали интерактивные зоны, где можно было расписать сумки, кепки и футболки акриловыми красками, посоревноваться в интерактивных гонках, нарисовать граффити, поиграть в крафтовые игры и даже сделать круговое видео-селфи.