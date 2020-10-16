Участники экологического теста «ЭкоТолк» из Подмосковья вошли в число победителей

Онлайн-тестирование «ЭкоТолк» завершилось. Участники со всей России отвечали на вопросы об экологии, после чего организаторы подвели итоги. Среди победителей есть и жители Подмосковья.

В число победителей вошли жители 12 регионов России: Ульяновская область, Чеченская республика, Башкирия, Орловская область, Красноярский край, Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь и Крым, Самарская область, Иркутская область.

«Среди тех, кто первым правильно ответил на все вопросы «ЭкоТолка» — представители 12 регионов России. География победителей в очередной раз напоминает о важности распространения экологического воспитания и обширном интересе к экологии страны», — отметили в оргкомитете.

Увидеть имена победителей, которые участвовали в онлайн-тестировании, можно на сайте мероприятия. Там же выложены ответы на вопросы теста.

Всероссийскую образовательную акцию «ЭкоТолк» провели совместно с Министерством природопользования России и Госкорпорацией «Росатом». Мероприятие прошло 2 октября.

Центральная офлайн-площадка акции расположилась в ботаническом саду «Аптекарский огород». Тест там написали 120 участников.

Вопросы теста зачитывали глава Министерства природопользования России Дмитрий Кобылкин, исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин, известный телеведущий, профессор МГУ Николай Дроздов, депутат Госдумы и член президиума Московской городской организации Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, глава Комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты РФ Елена Шаройкина.

В режиме онлайн тест написали еще более 10 тысяч человек со всей страны.

«Это наш первый уникальный опыт проведения масштабного экологического тестирования, — отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Он отметил, что такие акции помогают формировать экологическую культуру у жителей страны с детства. Тестирование «ЭкоТолк» хотят сделать ежегодным.