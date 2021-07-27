Участники «Территории смыслов» получили гранты на 8,1 млн рублей

Участники третьей смены «Работать в России» молодежного форума «Территория смыслов» получили более восьми миллионов рублей в качестве грантов. Из 77 проектов финансирование получили 16.

Самый маленький грант получил проект «Женщины в науке» по созданию хореографического спектакля — 95 тысяч рублей. Об этом сообщили на сайте «Россия — страна возможностей».

Около 1,1 миллиона рублей получил проект «Зоопатруль» по развитию добровольчества и инициатива по развитию спорта «Эпицентр спортивного мастерства». Эта сумма стала самой большой, которую получили участники форума.

Третья смена проходила с 21 по 27 июля. За это время 35 команд проанализировали перечень федеральных и региональных возможностей, научились создавать смысловой влияющий контент и формулировали возможности наноинфлюенса. Форумчане участвовали в мастер-классах, лекциях, и общались с приглашенными спикерами.

Гостями и экспертами «Территории смыслов» на третьей смене стали депутат Госдумы, член комитета по аграрным вопросам Александр Поляков, вице-премьер Удмуртии Михаил Хомич, президент LG в России и странах СНГYoungNam Roh Артем Оганов, гендиректор оператора спутниковой связи «Космическая связь» Алексей Волин, бизнесмен, медиаменеджер Арман Давлетяров.