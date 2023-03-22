Подмосковье 22 марта 2023, 15:31 Участники СВО смогут проходить бесплатную реабилитацию в центре «Ясенки» в Подмосковье https://sanyasenki.mo.socinfo.ru/

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Центр реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» начнет возвращать к нормальной жизни раненых участников СВО — об этом в эфире «Область перемен» сообщил инструктор ЛФК Кирилл Кожевников. Другие гости программы рассказали о движении «Отцы Подмосковья» и импортозамещающем производстве мороженого.

Вернуть в норму

С марта этого года в подмосковном центре реабилитации «Ясенки» начнут получать бесплатную помощь участники СВО. Это стало возможным благодаря решению губернатора Андрея Воробьева.

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«Центр у нас мощный, основные задачи — разобраться с осложнениями после ранения, повысить мышечный тонус, общее физическое состояние. Задача больниц — спасти человека, а у нас — вернуть его в норму», — рассказал инструктор ЛФК центра реабилитации «Ясенки» Кирилл Кожевников.

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Объединить неравнодушных

Председатель подмосковного движения «Отцы Подмосковья» Денис Кондратович рассказал, что организация создана для защиты прав мужчин на воспитание своих детей.

«Решение создать движение было принято в 2017 году на форуме „Отец. Отцовство. Отечество“. В прошлом году мы официально зарегистрировали организацию. Движение объединяет всех неравнодушных активных отцов, которым не безразлична судьба их детей», — отметил Кондратович.

Заместить импортное

Ровно год назад компания «Иль Мио Мороженко» из Солнечногорска решила расширить производство в рамках проекта импортозамещения. Воспользовавшись поддержкой Подмосковья, предприниматели получили участок земли в аренду за один рубль. Ассортимент фабрики расширился, что позволило увеличить клиентуру.

«Мы производим протеиновое мороженое без сахара, а также веганское мороженое, греческие йогурты, продукты для тех, кто сидит на диете или у кого диабет. Получаем много положительных отзывов о наших продуктах», — рассказала сооснователь компании Ирина Митанова.

В феврале с помощью Фонда поддержки экспорта Московской области фабрика «Иль Мио Мороженко» приняла участие в международной выставке Gulfood 2023. Мероприятие состоялось в феврале в Дубае.