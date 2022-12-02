Подмосковье 02 декабря 2022, 08:26 Участники СВО посетили парк «Патриот»

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Участники СВО посетили «Музейно-храмовый комплекс ВС РФ» в парке «Патриот» Одинцовского округа. Большинство военных хотели найти здесь фамилии родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Анастасия Кошкурова почти девять месяцев проработала медсестрой в районе боевых действий. Девушке только 20 лет, а у нее уже есть медаль «За боевые отличия». По ее словам, было страшно, но помогала поддержка товарищей.

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«Конечно, всегда вместе: и чай попить, и работали вместе. Никогда не было такого, чтобы кто-то кому-то отказал. Всегда друг другу, если нужна была помощь, объясняли, помогали в любое время», — рассказала гвардии младший сержант медицинской службы, медицинская сестра операционного отделения Анастасия Кошкурова.

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Военнослужащие посетили музейную выставку и Главный Храм Вооруженных сил. Многие побывали здесь впервые и остались под большим впечатлением. Говорят, что в следующий раз сюда точно вернутся с родными.

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