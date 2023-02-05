Подмосковье 05 февраля 2023, 01:46 Участники СВО получат землю в Протвине за счет резервного фонда Большого Серпухова ГАУ АИС «Подмосковье»

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Наукоград Протвино больше не будет покупать земли у Серпухова для обеспечения участников СВО и многодетных семей участками для строительства. Расширение границ позволит выделять землю из резерва Большого Серпухова, сообщила начальник «Управления земельно-имущественными отношениями» администрации городского округа Протвино Марина Кондратьева.

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Она отметила, с начала реализации закона «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области» на учет в городском округе Протвино поставили 290 многодетных семей. Половину из них уже обеспечили земельными участками.

«На территории Протвина отсутствуют свободные земельные участки, которые мы могли бы предоставить нуждающимся. В связи с дефицитом свободных земель для индивидуального жилищного строительства администрация наукограда закупала земельные участки в городском округе Серпухов», — рассказала Кондратьева.

Также в Протвине приступили к разработке порядка выдачи земли участникам СВО. Здесь уже сформировали очередь из ветеранов боевых действий и инвалидов. По словам Кондратьевой, в связи с этим, количество лиц, претендующих на получение земельных участков, увеличится.

«В жилой зоне Протвино нет участков, которые могли бы предоставить для индивидуального жилищного строительства. Соответственно с объединением территорий данный вопрос решится. И будет возможно перейти на территорию городского округа Серпухов и предоставить участки под ИЖС там», — резюмировала она.

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