Подмосковье 22 декабря 2023, 09:32 Участники СВО получат перерасчет на коммунальные услуги в Подмосковье Министерство энергетики Московской области

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Мобилизованные, контрактники и члены их семей освобождаются от начисления пеней при наличии задолженности за ЖКУ в Подмосковье. А если в квартире нет счетчиков, за время отсутствия эти категории жителей имеют право получить перерасчет платы за горячую и холодную воду, канализацию и вывоз мусора.

В МинЖКХ Подмосковья отметили, что перерасчет сделают автоматически, обращаться за этой услугой не придется. Обязательным условием для получения льгот является регистрация военнослужащего в Московской области.

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В случае несвоевременной или неполной оплаты за ЖКУ участники СВО освобождаются от начисления пеней на все время участия в операции.

Уточнить информацию можно по номеру горячей линии «МосОблЕИРЦ» 8 (499) 444-01-00.

В истории России наступил период, когда жители не просто сплотились, а стали настоящей семьей, отметил на премии «Мы рядом» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он вручил награды тем, чьи мужество, сила, героизм не знали границ при совершении поступков, достойных наград.

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