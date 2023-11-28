Подмосковье 28 ноября 2023, 23:37 Участники СВО покорили гору Машук после реабилитации в подмосковном центре «Ясенки» Фотоархив ЦР Ясенки

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Четыре участника СВО после первого этапа реабилитации в реабилитационном центре «Ясенки» в Подмосковье отправились в скальный лагерь для тренировок и закрепления успехов лечения. Они покорили гору Машук, сообщили в региональном министерстве социального развития.

«В составе команды Шерстнев Виктор, который передвигается пока на коляске, Катков Анатолий и Макаров Дмитрий уже могут ходить самостоятельно, используя костыли для передвижения, а у Мерзлякова Егора — огнестрельные ранения обеих рук с ампутацией среднего пальца левой руки», — уточнили в ведомстве.

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В первый день все участники тренировки подеялись на вершину горы. В министерстве добавили, что в центре «Ясенки» реабилитацию прошли порядка 100 бойцов.

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