Подмосковье 25 февраля 2023, 20:18 Участники СВО отправили родным в Подмосковье видеоприветы

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Участники автопробега «Zа Россию» из Московской области доставили все посылки и подарки для участников СВО в Сватове и Старобельске. Назад они повезли видеоприветы от бойцов своим семьям.

В первом автопробеге «поучаствовали более 100 машин.

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«Ребята сейчас находятся далеко от дома и им очень важно сохранить связь с родными. Они радуются, когда мы привозим и передаем им посылки от близких, письма и открытки от школьников, для них это действительно имеет огромное значение», — сообщил глава волонтерского центра региона «Тыл» Владимир Волотовский.

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С начала СВО волонтеры из Звенигорода передали более 120 тонн гуманитарной помощи.

«Спасибо ребятам, которые собирали нам подарки с Колюбакина, Звенигорода. Мы все получили, все доставили вовремя», — поблагодарили военнослужащие.

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