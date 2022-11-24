Подмосковье 24 ноября 2022, 08:50 Участники СВО поблагодарили губернатора Подмосковья за поддержку военнослужащих и их семей

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Военнослужащие поблагодарили губернатора Московской области Андрея Воробьева за своевременную поддержку бойцов и их родственников. Беседу транслировало радио Sputnik.

«В городе, знаю, и с вашей помощью, и командир бригады силы прилагает, чтобы у наших семей жизнь была организованная и размеренная», — сказал боец 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения в Одинцове.

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Он поблагодарил губернатора, в частности, за новый детский сад в Кубинке и амбулаторию.

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Ребят, мне неудобно, что нас здесь так благодарят. И детский сад, и школа — мы это все уже проговорили. Но командир дальше пошел, он берет уже следующую высоту на гражданском направлении — строительство жилья нового. Это мы тоже обсуждаем Андрей Воробьев.

Он отметил, что военнослужащие обязательно будут в курсе того, что это за жилье, на каких условиях и где.

«Будем вас информировать. Скорее, ваших жен, а вы занимайтесь своим делом. Мы по гражданке будем заниматься своим делом для вас», — заключил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев побывал в новом детском саду в Кубинке. О строительстве губернатора просили жены офицеров.

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