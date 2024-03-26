Подмосковье 26 марта 2024, 10:09 Участники «Суперлиги Подмосковья» преодолели 10 миллионов километров за 2 года Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Участники спортивного проекта «Суперлига Подмосковья» в сумме преодолели 10 миллионов километров с апреля 2022 года. Подсчет включил все расстояния, пройденные во время выполнения заданий и тренировок по ходьбе, бегу, лыжным гонкам, велоспорту и плаванию.

Как рассказали в МИнспорте Подмосковья, участниками проекта стали около 18 тысяч человек, которые в общей сложности выполнили свыше 840 тысяч заданий.

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География «Суперлиги» выходит за рамки региона. В проекте зарегистрированы жители около 70 регионов России. Узнать подробнее об этом можно по ссылке.

В министерстве напомнили, что проект позволяет участникам превращать тренировочные километры в баллы, которые можно обменять на участие в розыгрышах, слоты для спортивных мероприятий и многое другое.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».