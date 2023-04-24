Подмосковье 24 апреля 2023, 10:20 Участники субботника собрали более 50 «кубов» мусора вблизи суконной фабрики в Истре

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Жители и гости Истры приняли участие в субботнике на территории Павловской суконной фабрики. Объект включен в список культурного наследия России.

Во время субботника участники убрали более 50 кубических метров мусора, не считая валежника и сухостоя.

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«Занимаясь его организацией, мы переживали, что желающих заняться уборкой будет немного. Но пришло столько людей, что у нас едва хватило техники», — сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов.

В субботнике также приняли участие заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова, глава Истринского округа Татьяна Витушева и депутат Мособлдумы Сергей Маликов. Отмечается, что ранее многие жители округа просили привести территорию фабрики в порядок.

«Ее история длится с 1730 года, буквально через семь лет фабрике исполнится 300 лет. Уверен, к юбилею их желание точно исполнится, объект будет полностью восстановлен», — добавил депутат.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил жителей Подмосковья на всероссийский субботник 22 апреля. К нему присоединились около 500 тысяч человек, собрав 23,5 тысячи кубометров мусора.

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