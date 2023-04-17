17 апреля 2023, 17:34
Участники сплава на байдарках помогли очистить от мусора реку в Звенигороде
Волонтеры на байдарках очистили от мусора акваторию Москвы-реки в Звенигороде. Они выловили из воды более 1200 литров мусора — в основном пластик и брошенные рыболовные сети. Мусор отсортировали и отправили на переработку.
Активист Дмитрий Ходорыч провел первую уборку акватории на байдарке в 2019 году. Позднее к нему присоединились другие жители Звенигорода. В прошлом году активисты провели восемь экологических сплавов.
«Мероприятие наше задумано было для того, чтобы убрать территорию берега и финишную поляну перед Москворецким гребным марафоном, который пройдет 22 апреля», — поделился Дмитрий.
Сейчас сезон уборки мусора на водоемах в самом разгаре — идет подготовка к купальному сезону. Присоединиться к волонтерам может любой желающий, кто умеет держать в руках весла и не боится воды.
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