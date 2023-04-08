Подмосковье 08 апреля 2023, 14:34 Участники Совета молодежи в Лобне избрали председателя

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Заседание Совета молодежи провели в Лобне. Участники назначили председателя, наметили план работы на ближайшее время и получили удостоверения.

«Молодежной политике уделяем особое внимание, поэтому возродили Совет молодежи. В его состав вошли 30 активных, амбициозных представителей своего поколения. Ребята могут включиться в работу и участвовать в принятии важных решений», — заметил глава Лобни Игорь Демешко.

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На заседании молодые люди получили свои удостоверения участников Совета. В ближайшее время они будут помогать в работе по организации городских субботников и досуговых программ.

«Мне кажется, справимся, ничего трудного в этом нет. Ребята заряжены работать, команда отличная собралась», — сказал Денис Барабанов, которого избрали председателем Совета молодежи Лобни.

Впереди много дел. Совет будет проводить спортивные турниры, заниматься вопросами экологии и просто помогать тем, кто нуждается в поддержке.

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