Участники шоу «Ледниковый период» выступили для жителей Котельников

Впервые жители Котельников увидели столько звезд фигурного катания в одно время и в одном месте. Для собравшихся выступили участники шоу «Ледниковый период», чемпионы мира и олимпийцы. Самым неожиданным номером вечера стал выход Алексея Ягудина.

Олимпийский чемпион исполнил танец из кинофильма «Бриллиантовая рука», неожиданным подарком для зрителей стала композиция «Зима», с которой фигурист выиграл Олимпиаду в 2002-м году.

Источник фото: телеканал «360»

«Именно через эти площадки, возможно, и рождаются будущие чемпионы. Конечно, нужны потом и специалисты профессиональные, и закрытые площадки. Но вот с таких — рождаются первые шаги», — сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

Источник фото: телеканал «360»

Более 1800 человек пришли на каток в Котельниках, чтобы увидеть праздничное представление.

Проект правительства Московской области «Ледниковый период» проходит в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье». Продюсером проекта является известный российский и советский фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух.

«Во-первых, это доступность. Это абсолютно бесплатное мероприятие, где зрители приходят, кто желает. Второе — это сподвигнуть всех заниматься активным образом жизни, приходить на лед. Третье — это получить уникальную возможность — на расстоянии вытянутой руки увидеть чемпионов», — сказал продюсер проекта, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух.