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    05 января 2022, 21:24

    Участники шоу «Ледниковый период» выступили для жителей Котельников

    Анастасия Максимовских, Анастасия Соловьева

    Впервые жители Котельников увидели столько звезд фигурного катания в одно время и в одном месте. Для собравшихся выступили участники шоу «Ледниковый период», чемпионы мира и олимпийцы. Самым неожиданным номером вечера стал выход Алексея Ягудина.

    Участники шоу «Ледниковый период» выступили для жителей Котельников

    Олимпийский чемпион исполнил танец из кинофильма «Бриллиантовая рука», неожиданным подарком для зрителей стала композиция «Зима», с которой фигурист выиграл Олимпиаду в 2002-м году.

    Участники шоу «Ледниковый период» выступили для жителей Котельников | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    «Именно через эти площадки, возможно, и рождаются будущие чемпионы. Конечно, нужны потом и специалисты профессиональные, и закрытые площадки. Но вот с таких — рождаются первые шаги», — сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

    Участники шоу «Ледниковый период» выступили для жителей Котельников | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Более 1800 человек пришли на каток в Котельниках, чтобы увидеть праздничное представление.

    Проект правительства Московской области «Ледниковый период» проходит в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье». Продюсером проекта является известный российский и советский фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух.

    «Во-первых, это доступность. Это абсолютно бесплатное мероприятие, где зрители приходят, кто желает. Второе — это сподвигнуть всех заниматься активным образом жизни, приходить на лед. Третье — это получить уникальную возможность — на расстоянии вытянутой руки увидеть чемпионов», — сказал продюсер проекта, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух.