Участники шоу «Голос.Дети» рассказали об образовании в Подмосковье в мини-мюзикле

За последние годы образование юных жителей Подмосковья сильно изменилось в лучшую сторону. В регионе появились новые школы и детские сады, открылись современные актовые залы, спортзалы и разнообразные кружки. Участники шоу «Голос.Дети» записали мини-мюзикл, в котором рассказали, за что любят Московскую область.

В мюзикле приняли участие победительница седьмого сезона шоу Олеся Казаченко, полуфиналистка и четвертьфиналист восьмого сезона проекта Полина Данильченко и Андрей Аверин, а также солистка детского благотворительного бала «Милосердие» Маргарита Базыкина.

Дети рассказали, что любят ходить в школу — ведь там есть все необходимые условия, чтобы учиться, развивать свои интересы и дружить. Дети могут заниматься тем, что их увлекает — в школах появились разнообразные интересные кружки.

При этом вечер остается свободным для отдыха и общения, потому что все участники клипа уже учатся в первую смену. В их школах отменили вторые смены, потому что построили достаточно новых учебных заведений — скоро по вечерам перестанут учиться все школьники Московской области.