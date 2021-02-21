Участники «Рузской рыбалки» угостились ухой

Соревнования по зимней спортивной ловле «Рузская рыбалка — 2021» прошли в деревне Нововолково Рузского городского округа. В конце программы — бесплатная уха.

Евгений Лебедев из Рузы — поклонник зимней рыбной ловли. К своему увлечению мужчина приобщил и всю свою семью: жену Екатерину и трех дочерей. Помощницы готовят чай и помогают расчищать место для бурения лунок.

Больше 10 лет Лебедевы приезжают на «Рузскую рыбалку». Для родственников это повод увидеть друзей и отдохнуть на природе. Атмосфера на Озернинском водохранилище неповторимая, признают участники.

«Холодно только сначала, а потом становится тепло, особенно если клюет, ни руки ни ноги — ничего не мерзнет, не замечаешь, даже если дождь. <…> Здесь и мыслями расслабляешься — голова отдыхает», — рассказал Лебедев.

Родные выступают за активный образ жизни, поэтому сами соревнования для них не важны. Интереснее им поймать, выловить.

В «Рузской рыбалке» участвуют профессионалы и любители, мужчины, женщины и дети. В семейном зачете Лебедевы заняли второе место.

Первое же место завоевал чемпион мира по ловле на мормышку Михаил Дунин.

«Секреты тут, как в любом спорте, наверное: упорство, изучаем повадки рыбы, оттачиваем технику. И со временем результат приходит», — рассказал он.

Победителя определили по общему весу выловленной рыбы. Однако не все подводные жители идут в счет. Нужно выловить щуку длиной до 32 сантиметров, а судака — от 40 сантиметров. Также в списке числятся окунь, плотва, лещ, ерш и другие рыбы, которых не запрещено ловить в водоемах Подмосковья.

Рузский городской округ славится своими реками и водохранилищами.

«Конечно, мы будем развивать это направление, потому что наш округ славится не только лесными массивами, но и водной гладью. Рыбалка для нас — очень важная составляющая, и мы будем развивать эту историю. Будем привлекать и молодежь, и волонтеров для организации этой рыбалки. Поэтому думаю, что на следующий год мы не только удвоимся, но и утроимся по количеству участников», — заявил заместитель главы администрации Рузского городского округа Виталий Пархоменко.

Участников и гостей «Рузской рыбалки» пригласили присоединиться к культурно-развлекательной и гастрономической программам, которые прошли на берегу. Собравшихся угощали ухой из выловленной рыбы.