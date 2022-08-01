Участники ретро-ралли «Столица» финишировали в усадьбе Люблино

Ретро-ралли «Столица» прошло в московском Парке Горького. Оно собрало 70 автомобилей — от легенд мирового автопрома до советской классики.

Источник фото: телеканал «360»

Автореставратор Евгений Магаков рассказал о своей машине. Это «Победа» 1949 года выпуска, стилизованная «Роснефтью». Ее можно легко узнать по фильму «Легенда 17». Мужчина рассказывает: купил ее из жалости, с разбитыми стеклами и спущенными шинами.

«Я ездил на работу мимо неё. Со спущенными колесами, разбитыми стеклами, без фар, без ничего. Ну, записочку оставил под стеклом — дедушка перезвонил. С тех пор я на ней уже успел и в Монако съездить своим ходом, и по стране, и в ралли поучаствовал. И она сейчас снимается в кино в основном», — рассказал Евгений.

На ралли важно не только показать всем свое уникальное авто, но и сориентироваться на местности без навигатора. Участники проехали по историческим местам столицы путь в 110 километров — через усадьбы и парки. Участие принимали и звезды российской эстрады. Среди них — народный артист РФ Александр Буйнов.

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Источник фото: телеканал «360»

Любимую машину важно вовремя «покормить». Это на себя взял заправочный комплекс «Роснефти» на улице Минской. Участников там заправили фирменным топливом «Пульсар». Председатель комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации Андрей Паньковский отметил, что именно оно позволяет очистить двигатель и создать все необходимые параметры.

«Мы к машинам очень бережно относимся, очень трогательно относимся. И нам важно, чтобы мы заливали топливо, которое также щадяще относится к двигателю», — сказал Паньковский.

Кроме того, на заправке можно и вкусно перекусить пиццей или сэндвичем, а также взбодриться горячим кофе. После этого продолжить соревнования стало гораздо проще, а завершились они спустя шесть часов в музее-усадьбе Люблино.