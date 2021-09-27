Участники региональных инвестпроектов вложат 13,5 млрд рублей в экономику Подмосковья в этом году

В Подмосковье с начала 2021 года в реестр региональных инвестпроектов было включено 10 инвесторов. Их участники вложат 13,5 миллиарда рублей в экономику региона. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Плановый объем инвестиций по проектам, включенным в реестр РИП в этом году, составляет 13,5 млрд рублей. На новых предприятиях будет создано около 1,2 тысячи рабочих мест», — сказала Екатерина Зиновьева.

По словам министра, статус РИП в этом году получили проекты в самых разных сферах деятельности — от производства стройматериалов и пищевой продукции до предприятий по выпуску оборудования для нефтегазовой отрасли.

Так, в реестр РИП в этом году вошел проект компании «Нафта-Хим» в Клину. Инвестор создает холдинг по производству товаров для сна с применением технологии рециклинга. Объем инвестиций — более 2,4 млрд рублей. А в Воскресенске откроют производство энергосберегающих теплоизоляционных материалов, добавила министр.

Статус регионального инвестпроекта позволяет инвесторам получить существенные налоговые льготы. В частности, ставка налога на прибыль организации снижается до 10%, а налог на имущество обнуляется. Срок действия льготного налогового периода может составлять до семи лет.