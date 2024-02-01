Подмосковье 01 февраля 2024, 13:57 Участники программы лояльности «РТ-Инвест» накопили более 55 миллионов баллов за сдачу тары «РТ-Инвест»

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Программа лояльности, к которой подключены все фандоматы «РТ-Инвест», отметила свое двухлетие в январе. За это время количество участников достигло 73 тысяч человек, а общее количество накопленных баллов составило 56 миллионов. Их можно использовать для покупок и получения скидок у партнеров компании.

56 миллионов баллов — это 11,5 миллиона единиц пластиковой и алюминиевой тары, которую жители Подмосковья сдали в фандоматы за два года. Участие в акции принимали взрослые и дети.

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На сегодняшний день программа имеет 11 партнеров. Самое большое количество баллов было накоплено в сервисе UDS — 47 миллионов. На втором месте со счетом 7,9 миллиона находятся пользователи, которые накопили и использовали их для покупки продуктов в сети магазинов «ВкусВилл».

Третье место занимает онлайн-кинотеатр KION, где 90 тысяч баллов жители Подмосковья потратили на просмотр фильмов и сериалов. Партнерами программы также являются библиотека электронных книг «ЛитРес», сеть ресторанов быстрого питания «Додо Пицца», обувная сеть Ralf Riger и три благотворительных фонда.

На сегодняшний день в Московской области установлено 567 экопунктов «РТ-Инвест». Самыми активными участниками программы являются жители Балашихи. За все время они сдали в фандоматы компании более одного миллиона пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Жители Подольска также собрали более миллиона единиц тары, а жители Красногорска — 900 тысяч единиц.

«РТ-Инвест»

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