Подмосковье 04 июля 2023, 12:19 Участники проекта «Поезд памяти» посетили парк «Патриот» в Одинцове Пресс-служба Министерства образования МО

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Тематический состав «Поезд памяти» прибыл на платформу парка «Патриот» в Одинцовском городском округе, сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области. Патриотический проект проходит с 21 июня по 6 июля на территории России и Белоруссии.

В течение двух недель порядка 200 школьников посещают ключевые места, связанные с событиями Великой Отечественной войны. Организовал проект «Поезд памяти» Совет Федерации России.

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В парке «Патриот» юных путешественников встретили в сопровождении оркестра. Ребята посетили музей «Дорога памяти», Партизанскую деревню и храмовый комплекс. Завершится программа песнями под гитару у костра.

Как добавили в ведомстве, 6 июля поезд отправится на конечную остановку в Москву. Подмосковье приняло участников проекта во второй раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни мероприятий.

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