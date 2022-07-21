Участники проекта «Наша Арктика. Наследие» займутся сохранением исторической памяти

Центр «Наследие» объявил о создании нового проекта, направленного на сохранение исторической памяти о героях Великой Отечественной войны в Арктике. Участники облагородят памятник павшим морякам в Красноярском крае.

В ходе проекта с 2 по 12 августа планируют помочь властям Красноярского края в сохранении памятника павшим морякам в поселке Диксон. Там очистят от мусора более 20 гектаров территории, разберут ангав, а сам памятник покрасят. Участникам предоставят необходимую технику и оборудование.

Культурно-исторический центр «Наследие» создан для патриотического воспитания и просветительской деятельности. В его совет входят видные деятели, среди которых президент Российской академии художеств Зураб Церетели, директор музея Пушкина Евгений Богатырев, звезда оперы Любовь Казарновская и другие. Коллектив занимается многими значимыми проектами: восстанавливает памятники, выпускает исторические книги, организует выставки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве мемориального сквера в Кубинке.