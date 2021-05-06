Число участников опроса о ремонте дорог Подмосковья превысило 76 тысяч

Более 76 тысяч жителей Подмосковья уже поучаствовали в опросе о ремонте дорог на 2022 год. Они могут выбрать участки, которые нуждаются в обновлении. Предложения принимают до 31 мая на портале «Добродел».

Жители оставили уже почти 85 тысяч комментариев. Об этом рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Больше всего предложений по ремонту дорог оставили в Серпухове, где участниками опроса стали 3,7 тысячи человек Алексей Гержик.

Еще 3,6 тысячи жителей выбрали дороги в Коломне, 3,4 тысячи — в Раменском. Следом идут Сергиев Посад, Солнечногорск и Руза.

«Менее активно голосуют в Протвине — около 20 человек и в Лыткарине — 50. По ремонту дорог в Бронницах оставили 90 предложений», — добавил Гержик.

Один человек сможет оставить голос за один участок. А чтобы выбрать его, нужно указать точку на интерактивной карте.