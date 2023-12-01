Подмосковье 01 декабря 2023, 23:03 Участники образовательного семинара из Крыма и Краснодарского края побывали в лицее Наро-Фоминска Телеканал «360»

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В Головковский лицей имени Героя России Веры Волошиной в Наро-Фоминске посетили ведущие специалисты сферы образования Краснодарского края и Республики Крым. Они являются участниками семинара «Реализация агротехнологической направленности обучения: формы, методы, ресурсы, возможности сетевого взаимодействия».

Лицей для визита выбрали неслучайно. Здесь накопили богатый опыт в аграрном и сельскохозяйственном образовании. На протяжении многих лет при лицее действовал Фермерский учебный класс, позже преобразованный в бизнес-инкубатор.

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«На базе бизнес-инкубатора у нас работает ученическая производственная бригада „Истоки“, действует школьное лесничество», — рассказала директор учебного заведения Татьяна Хударова.

В лицее учится 231 ученик, а педагогический коллектив в Головкове работает над решением задач и проблем, характерных для сельских школ по всей стране.

«Для нашего края одним из приоритетных направлений является развитие агротехнологического профиля, и безусловно, здесь нам интересен опыт Московской области, опыт лицея, в котором мы присутствуем», — рассказал начальник отдела общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Андрей Колчанов.

Высоких гостей, не первый год работающих в системе образования, смогли удивить теоретические и практические занятия в лицее. Это «Сборка модели с зубчатой передачей», «Определение потенциальной засоренности почвы», проект «Петровский Росточек», дошкольная дополнительная образовательная программа «Наураша в стране Наурандии» и коллективный проект «Умный улей».

«Проекты, которые реализуются в этой простой сельской школе, имеют будущее, потому что задатки профессий, которым здесь обучают детей, понадобятся им в личной жизни, если они не выберут эту профессию. А вот проект „Улей“ мне очень понравился, и я думаю, что мы его реализуем его в одной из школ», — сообщила начальник управления образования Симферопольского района Республики Крым Светлана Дмитрова.

«Налаживаются контакты и взаимодействие, потому что проблемы у нас общие. Краснодарский край и Московская область схожи и по количеству учащихся и образовательных организаций, поэтому им интересно посмотреть, как мы решаем те же проблемы, а нам интересно послушать, какие решения находят коллеги у себя в крае», — сообщила замглавы Наро-Фоминска Светлана Малыхина.

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