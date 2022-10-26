Участники обороны блокадного Ленинграда отметили 30-летний юбилей организации в Балашихе | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 03:02 Участники обороны блокадного Ленинграда отметили 30-летний юбилей организации в Балашихе

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Общественная организация участников обороны и жителей блокадного Ленинграда из Балашихи отметила 30-летний юбилей. Председатель общества Галина Клюкина заняла этот пост в 2008 году.

Галина Клюкина руководит общественной организацией Балашихи уже 17 лет. Жители округа, которые пережили блокаду, решили объединиться в 1992 году.

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«Основная цель нашей организации — патриотическое воспитание молодого поколения на основе героизма, проявленного ленинградцами. О блокаде я могу рассказывать много и долго», — поделилась Галина Клюкина.

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Также она отметила, что в 2008-м году в обществе насчитывалось около 300 участников обороны и жителей блокадного Ленинграда, а сейчас осталось всего 30 человек.

Блокадники посещают школы, вузы и техникумы, где общаются с молодым поколением, читают лекции и делятся тяжелыми воспоминаниями из детства.

В день рождения коллектива перед участниками организации выступил академический хор КДЦ «Подмосковные вечера».