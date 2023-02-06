Подмосковье 06 февраля 2023, 17:33 Участники «Молодой гвардии» из Клина победили в региональном конкурсе рекламы

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Участники «Молодой гвардии» из Клина стали победителями регионального конкурса рекламы. Ребята представили работу «Знакомство с велопешеходным маршрутом „Клин Звучит“. Конкурс стартовал в октябре 2022 года, собрав участников из всех муниципальных образований Московской области.

Конкурсные работы оценивались по следующим критериям: хронометраж, информативность и качество выполненных материалов.

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«У нас изначально стояла задача, чтобы доступно рассказать и показать гостям города, что он интересен. Что в нем есть то, что привлечет любого человека к активному и культурному отдыху», — рассказала участница конкурса из Клина Алина Шагова.

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Направление молодежной журналистики развивается в Клину с 2018 года при поддержке администрации. Юных жителей обучают съемке видео, работе в кадре, написанию сценариев и многому другому. Полученные навыки помогли ребятам снять рекламный ролик про велопешеходный маршрут от привокзальной площади до Дома-музея Чайковского.

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