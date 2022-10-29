Участники Международной конференции по водородной энергетике встретились в Черноголовке | 360°

Подмосковье 29 октября 2022, 16:03 Участники Международной конференции по водородной энергетике встретились в Черноголовке Участники Международной конференции по водородной энергетике посетили Черноголовку РИА "Новости"

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Участники Международной конференции по водородной энергетике встретились в будущем «водородном» городе России — Черноголовке. Специалисты обсудили текущее состояние водородной энергетики в стране.

Заместитель руководителя Центра компетенций НТИ «Новые и мобильные источники энергии» при ФИЦ ПХФ и МХ РАН Алексей Лаевский сообщил, что конференция оказалась важным мероприятием, в ходе которого участники установили важные контакты.

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«Это очень важная вещь. Потому что здесь, в первую очередь, те же самые представители бизнеса, водородных компаний, люди, которые заинтересованы», — рассказал он.

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Участники ознакомились с работами по матричной конверсии метана и смежными технологиями получения водорода, а также побывали в самом Центре компетенций, где производятся линейка водородных топливных элементов, беспилотные летательные аппараты на водороде.

После этого специалисты отправились в цех ООО «Поликом», где им показали работающий серийный электролизер на протонообменной мембране.