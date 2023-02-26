Подмосковье 26 февраля 2023, 18:30 Участники Масленицы в Рузе сразились на мечах

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Жителям Рузы показали театральное представление с элементами фехтования. Выступление подготовили участники «Народного театра», театральной студии «Новое поколение» и клуба исторической реконструкции «Каролинг» из Центра культуры и искусств Рузы.

Главными персонажами представления стали хулиган и воришка.

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«Они пришли на Масленицу и едва не испортили праздник: вор украл кошелек, а хулиган успел подраться с тремя гостями. Правда, все закончилось хорошо. „Героев“ простили, Масленицу сожгли, всех помирили в хороводе», — рассказал руководитель клуба «Каролинг» Алексей Гаврилов.

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Ранее участники клуба организовывали на празднике площадки, где гости могли научиться стрелять из лука, метать топоры, сражаться на подушках и мягких мечах.

«В этом году мы решили отойти от привычного формата и выйти на сцену в качестве центральных персонажей. Конечно, фехтовальные номера показывали и раньше, но в этот раз впервые объединили их общим сюжетом», — добавил Алексей Гаврилов.

Также на главной сцене выступили творческие коллективы и ансамбль «Русский колорит». Гости участвовали в народных забавах, конкурсах и играх, танцевали, водили хороводы. Смельчаки забирались на высокий столб за призами, среди которых был живой петух.

В течение всего дня гостей угощали блинами со сметаной и горячим чаем. В конце жители Рузы сожгли чучело Масленицы.

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