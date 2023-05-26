Подмосковье 26 мая 2023, 11:55 Участники квеста на «Библионочи» в Подмосковье смогут выиграть встречу с писателем-фантастом Лукьяненко Московская губернская библиотека

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Акция «Библионочь» пройдет в Подмосковье 26 и 27 мая. На ней проведут квест «Ночной дозор», входе которого нужно посетить наибольшее число библиотек.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, для участия в квесте нужно пройти регистрацию на сайте.

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Участники должны зайти в любую областную библиотеку и найти афишу, рядом с которой будет задание, которое нужно выполнить, чтобы найти секретное слово. Его нужно будет ввести в личном кабинете.

Для победы нужно собрать все секретные слова. За это участники получат приглашение на встречу с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко.

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