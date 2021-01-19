Участниками крещенских купаний в Подмосковье стали свыше 175 тысяч человек

Всего на крещенскую ночь в Подмосковье обустроили 220 мест для купаний. Рядом с каждым из них подготовили деревянные настилы, теплые палатки и полевые кухни.

В обеспечении безопасности жителей и гостей региона были задействованы около 2,4 тысячи человек и 70 единиц техники пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Специалисты МЧС и Госпожнадзора следили за всеми местами праздничных богослужений. Это площадки вблизи 367 храмов, церквей и соборов. Там насчитывалось 79 купелей.

Кроме того, в пресс-службе МЧС отметили, что крещенская ночь в Подмосковье прошла без происшествий. Температура воздуха опустилась до -25 градусов.

Всех жителей Подмосковья с Крещением поздравил губернатор Андрей Воробьев. Он пожелал, чтобы в каждой семье жили мир, добро, здоровье, а в их дома пришли обновление и очищение.