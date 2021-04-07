Участниками конкурса «Учитель года Подмосковья» стали 50 человек

В этом году участниками областного конкурса «Учитель года Подмосковья» стали 50 человек. Его организовали в Губернском колледже Серпухова. Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина.

Она отметила, что в Московской области конкурс проводят в 32-й раз. Он проходит каждый год.

За весь период его существования участие в конкурсе приняли уже более тысячи учителей из Подмосковья Ирина Каклюгина.

Конкурс включает школьный, муниципальный и региональный этапы. Участвующим педагогам необходимо не только показать профессиональное мастерство, но и раскрыть свой творческий потенциал.

«Желаю всем участникам удачи, и пусть победит сильнейший!» — поделилась Ирина Каклюгина.

Победитель получит 500 тысяч рублей, лауреаты — по 100 тысяч. Лучших педагогов огласят и наградят во время празднования Дня учителя.