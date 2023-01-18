Подмосковье 18 января 2023, 15:41 Участники клуба закаливания из Подольска выиграли семь медалей на соревнованиях в Подмосковье

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Участники подольского клуба семейного закаливания и оздоровления «Умка» выиграли семь медалей на соревнованиях по зимнему плаванию в Переславле-Залесском. На счету у спортсменов золотая медаль, пять серебряных наград и одна бронза.

В Переславле-Залесском состоялся третий этап Кубка дружбы по зимнему плаванию. Всего в соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 11 регионов России. Они преодолели по выбору дистанции от 25 до 200 метров. Температура воды составила +1 градус, в то время как температура воздуха не превышала +4 градусов.

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Подмосковный спортсмен Максим Степанов завоевал золото, Роберт Храмов взял три серебряные награды, Галина Пажетнова получила серебро и бронзу, а Татьяна Гаврилина — серебро.

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С опытными участниками клуба ездил и новичок — он преодолел дистанцию 25 метров и получил сертификат моржа, а также медаль клуба. Теперь члены клуба намерены показать свои силы на региональных соревнованиях в Калининграде в феврале.

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