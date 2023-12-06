Подмосковье 06 декабря 2023, 14:17 Участники клуба «Активное долголетие» в Лобне побывали на экскурсии в сафари-парке Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Участники клуба «Активное долголетие» в Лобне съездили на экскурсию в сафари-парк «Изумрудный лес». Там проживают более 30 видов животных.

Сафари-парк находится на границе Московской и Тверской области. Там обитают еноты, страусы, верблюды, северные олени, ламы и другие животные. Условия их проживания максимально приближены к естественным.

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«Это удивительное место для взрослых и детей. Пребывание на свежем воздухе и наблюдение за животными подарило нам потрясающие эмоции», — поделилась участница поездки Нина.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Напомним, проект «Активное долголетие» реализуется в Московской области с 2019 года. Чтобы присоединиться к клубу в Лобне, необходимо прийти с социальной картой по адресу: улица Молодежная, 4. Контактный телефон: 8 (495) 579-46-61.

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