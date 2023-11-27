Подмосковье 27 ноября 2023, 16:57 Участники клуба «Активное долголетие» в Химках передали теплые вещи бойцам СВО Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Акция «Тепло для героя» стартовала в клубе «Активное долголетие» в Химках. Волонтеры старшего возраста передали теплые вещи для участников специальной военной операции.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Организатором мероприятия стала партия «Единая Россия». Волонтеры и люди старшего поколения принесли письма со словами поддержки и вязаные вещи. Акция «Тепло для героя» проходит по всей стране.

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Через региональные исполкомы партии можно отправить бойцам письма и купленный или связанный своими руками теплый подарок. Местное отделение «Единой России» в Химках находится по адресу: улица Кирова, 19.

Сегодня в Химках при содействии главы городского округа Дмитрия Волошина работают девять точек сбора гуманитарной помощи. Адреса пунктов можно уточнить в Центре поддержки участников специальной военной операции и их семей по номеру телефона: +7 (495) 793-09-88.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками специальной военной операции. Он наградил бойцов подразделения «Барс» из разных уголков региона медалями «За храбрость» II степени.

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