Подмосковье 04 февраля 2024, 14:32 Участники клуба «Активное долголетие» в Химках передали гуманитарный груз бойцам СВО Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Свыше 200 килограммов теплой одежды, продуктов питания и медикаментов для военнослужащих специальной военной операции собрали участники клуба «Активное долголетие» в Химках. Местный депутат Артур Каримов вместе с волонтерами доставил груз на линию соприкосновения.

Народный избранник посещает новые регионы России несколько раз в месяц. Он регулярно доставляет военнослужащим необходимые вещи.

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«Активисты передали мне и моей команде гуманитарный груз, в который вошли теплая одежда, продукты питания и медикаменты. Еще в начале декабря мы пообещали старшему поколению, что лично доставим военнослужащим все необходимое», — рассказал Артур Каримов.

Депутат встретился с пенсионерами округа и поблагодарил за оказанную помощь.

Ежемесячно в центры помощи для военнослужащих специальной военной операции приносит нужные медикаменты его коллега по депутатскому корпусу Надежда Смирнова. По поручению Дмитрия Волошина в городском округе открыто девять таких пунктов.

Один из них находится в региональном ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья». Администрация округа запустила горячую линию: 8 (495) 793-09-88. Узнать о мерах поддержки можно лично с 11:00 до 19:00 по будням и с 12:00 до 16:00 по выходным по адресу: улица 9 Мая, дом 18б.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал давать качественные ответы по горячей линии о мобилизации. Сейчас на ней работают около 200 сотрудников.

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