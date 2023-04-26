Подмосковье 26 апреля 2023, 14:20 Участники клуба «Активное долголетие» посетили весенний бал в Коломне Министерство социального развития Московской области

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Областной весенний бал прошел в Коломне 24 апреля. Его организовали в рамках продвижения клубов «Исторические танцы» среди людей с ограниченными возможностями и «Активное долголетие».

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, на празднике побывали жители семи подмосковных округов, а также клуб исторического танца из Рязани.

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В программе представили исторические и современные танцы, а на мастер-классах каждый гость смог попробовать свои силы в их исполнении. Также для них выступили вокальные коллективы «Слобода» и «Небесная капелла».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют заменить более тысячи километров тепловых сетей. Это в 7,6 раза больше, чем за последние пять лет.

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