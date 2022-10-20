Участники клуба «Активное долголетие» из Одинцова написали письма военнослужащим | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 04:34 Участники клуба «Активное долголетие» из Одинцова написали письма военнослужащим Пенсионеры клуба «Активное долголетие» из Одинцова поучаствовали в акции «Письмо солдату» «360»

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По всей России прошла акция «Письмо солдату». Участники Одинцовского клуба «Активное долголетие» приняли в ней участие и написали военнослужащим слова поддержки. Общественная организации «Серебряные волонтеры» продолжит принимать весточки для солдат, задействованных в спецоперации.

«Пока наши ребята там мы должны писать письма! Маленькие, коротенькие, слова поддержки. Сказать, что мы их любим, что мы их ждем, что они вернутся. Потому что, если мы будем писать им: „Вы вернетесь“, то они все вернутся. Мы их ждем и любим. И теперь эта акция будет постоянной», — рассказала руководитель общественной организации «Серебряные волонтеры» Елена Фисенко.

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Старшее поколение клуба «Активное долголетие» пригласили в Одинцовскую библиотеку. Там они смогли написать российским бойцам слова поддержки, веры в них.

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«В своем письме я написала о том, что мы верим им, надеемся на их стойкость. Мужество. Веру в то, что их ждут и надеются, что ребята вернутся живыми», — сообщила волонтер Галина Данилова.

Акция «Письмо солдату» на этом не закончится, «Серебрянные волонтеры» Одинцова продолжат принимать послания военнослужащим. Еженедельно волонтеры будут дежурить в Доме офицеров, куда все желающие смогут принести письма, или написать их на месте.

А для маленьких посетителей, которые захотят порадовать солдат рисунками, заготовили фломастеры и карандаши.