25 июля 2023, 13:24
Участники клуба «Активное долголетие» из Лобни побывали на экскурсии в музее лягушки в Дмитрове
Участники клуба «Активное долголетие» из Лобни продолжают серию экскурсий по Подмосковью. В этот раз пенсионеры посетили музей лягушки и Николо-Пешношский монастырь на реке Яхроме под Дмитровом.
Участники «Активного долголетия» рассказали, что экскурсия в музее лягушки была интересной, а поездка в Дмитров — насыщенной. Они также посетили Николо-Пешношский монастырь около поселка Ново-Синьково. Монастырь был основан в 1361 году преподобным Мефодием, учеником преподобного Сергия Радонежского.
Ранее жители Лобни ездили на экскурсию в музей художественных промыслов «Федоскино» и крестьянское хозяйство «Данс».
Сегодня в местном отделении клуба «Активное долголетие» состоит более 2,5 тысячи человек. Для них проводят бесплатные занятия по скандинавская ходьбе, йоге, дыхательной гимнастике, танцам, пению и компьютерной грамотности.
Записаться на занятия можно по адресу: Лобня, улица Молодежная, дом № 4. При себе нужно иметь социальную карту. Телефон для справок: 8 (495) 579-46-61.
Проект «Активное долголетие» начал работу в Подмосковье в 2019 году. За это время к клубу присоединилось более 250 тысяч человек.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе проживает два миллиона людей старше 60 лет. Отдельным категориям пенсионеров положены дополнительные региональные выплаты.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Лобня
Музеи
Активное долголетие
Реклама
Реклама