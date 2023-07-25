Подмосковье 25 июля 2023, 13:24 Участники клуба «Активное долголетие» из Лобни побывали на экскурсии в музее лягушки в Дмитрове пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Участники клуба «Активное долголетие» из Лобни продолжают серию экскурсий по Подмосковью. В этот раз пенсионеры посетили музей лягушки и Николо-Пешношский монастырь на реке Яхроме под Дмитровом.

Участники «Активного долголетия» рассказали, что экскурсия в музее лягушки была интересной, а поездка в Дмитров — насыщенной. Они также посетили Николо-Пешношский монастырь около поселка Ново-Синьково. Монастырь был основан в 1361 году преподобным Мефодием, учеником преподобного Сергия Радонежского.

Ранее жители Лобни ездили на экскурсию в музей художественных промыслов «Федоскино» и крестьянское хозяйство «Данс».

Сегодня в местном отделении клуба «Активное долголетие» состоит более 2,5 тысячи человек. Для них проводят бесплатные занятия по скандинавская ходьбе, йоге, дыхательной гимнастике, танцам, пению и компьютерной грамотности.

Записаться на занятия можно по адресу: Лобня, улица Молодежная, дом № 4. При себе нужно иметь социальную карту. Телефон для справок: 8 (495) 579-46-61.

Проект «Активное долголетие» начал работу в Подмосковье в 2019 году. За это время к клубу присоединилось более 250 тысяч человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе проживает два миллиона людей старше 60 лет. Отдельным категориям пенсионеров положены дополнительные региональные выплаты.

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