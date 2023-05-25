Подмосковье 25 мая 2023, 20:18 Участники «Юнармии» из Подольска собрали более 20 тонн гуманитарной помощи для бойцов СВО

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Члены движения «Юнармия» из Подольска собрали и передали порядка 20 тонн помощи участникам СВО. Об этом в эфире «Область перемен» сообщил начальник штаба регионального отделения организации Евгений Лукошников. Другие гости программы — генеральный директор АНО «Центр социального обслуживания Московской области» Сергей Москвин и главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава Подмосковья Ольга Серова — рассказали о социальной поддержке пожилых людей в регионе и о борьбе с бесплодием.

Гуманитарная помощь участникам СВО от «Юнармии»

На базе Дома «Юнармии» в Подольске волонтеры активно занимаются сбором и доставкой гуманитарной помощи российским солдатам в зону специальной военной операции. За все время участники организации передали более 20 тонн необходимых вещей. Также юные патриоты написали более 70 тысяч писем со словами поддержки бойцам СВО в рамках акции «Письмо солдату». В школах Подмосковья проводят торжественные линейки под звуки гимна и открытые уроки патриотического воспитания «Разговоры о главном».

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«„Юнармия“ — самое многочисленное патриотическое движение сейчас в России. Только в Подмосковье юнармейцев порядка 50 тысяч. И мы говорим о том, что мы в первую очередь воспитываем детей в традициях самой великой и сильной армии Советского Союза», — рассказал глава штаба регионального отделения организации Евгений Лукошников.

Помощь пожилым людям и инвалидам в Подмосковье

Центры социальной помощи Московской области оказывают льготные, частично и полностью платные услуги пожилым гражданам и лицам с инвалидностью. Спектр оказываемых действий специалистами ежегодно растет, а способы заботы становятся более гуманными.

«Идея создания этой организации по надомному обслуживанию пожилых и людей с инвалидностью связана с появлением федерального закона, который допустил возможность присутствия на рынке социальных услуг негосударственных организаций. И наша организация стала первой, которая начала работу в социальной сфере как негосударственная», — поделился гендиректор АНО «Центр социального обслуживания Московской области» Сергей Москвин.

Диагностика и лечение бесплодия

Гинекологи Подмосковья имеют необходимые ресурсы для своевременной диагностики причин бесплодия и невынашивания беременности у женщин. Современные репродуктивные технологии доступны для всех жителей региона по полису ОМС.

«Бесплодие диагностируют семейной паре, у которой в течение года не наступает беременность при регулярной половой жизни для женщин до 35 лет и в течение шести месяцев — старше 35 лет. В таких случаях ставится диагноз, направляются на обследование и лечение», — отметила главный внештатный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Московской области Ольга Серова.

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