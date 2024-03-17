Подмосковье 17 марта 2024, 12:50 Участники избирательной комиссии в Звенигороде пришли на выборы в одежде цветов флага России

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Участники избирательной комиссии в детском саду «Малинка» в Звенигороде пришли на выборы президента в одежде цветов флага России. Они выбрали белый, красный и синий оттенки.

Как рассказала наблюдатель Елена Бабакина, они решили выложить приглашение для жителей микрорайона «Восточный» в городской чат и начать день на участке оригинально — с флешмоба.

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«Захотелось не только поднять настроение голосующим, но и пригласить их, чтобы в последний день все поспешили на избирательные участки», — подчеркнула Елена Бабакина.

Наблюдатель добавила, что в этом году жители микрорайона особенно активны: приходят на избирательный участок с детьми и пожилыми людьми.

Всего в микрорайоне проживает более пяти тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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